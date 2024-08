Nafi Thiam alleinige „Königin der Leichtathletik“

Traumlauf von Paulino

Im schnellsten Olympia-Finale der Geschichte gewann Marileidy Paulino die 400 m mit neuem Olympia-Rekord von 48,17 Sekunden. Mit dieser Traumzeit rückte die 27-Jährige an die vierte Stelle der „ewigen“ Weltbestenliste vor. Schneller als sie waren nur Marita Koch aus der DDR mit 47,60 (1985), Jarmila Kratochvilova aus der CSSR mit 47,99 (1983) und Salwa Eid Naser aus Burundi mit 48,14 (2019). Daheim in der Dominikanischen Republik konnte Marileidy Paulinos Mutter übrigens vor einem TV-Gerät mitjubeln. Der frühere Baseballspieler Vladimir Guerrero hatte ihr ein Fernsehgerät vor den Spielen in Paris geschenkt. So erlebte die Mama das erste Olympia-Gold ihrer Tochter, die in Tokio 2021 über 400 m und mit der 4 x 400-m-Staffel jeweils Silber geholt hatte.