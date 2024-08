SV Ried nach zweitem Sieg neuer Tabellenleader

Joker sticht in Nachspielzeit zu

Kapfenberg wies nach einem 1:0 bei der Admira auch den FAC in die Schranken. Und das in einer verrückten Partie. Mit Maximilian Kerschner traf ein „Joker“ erst in der 95. Minute zum 2:1. Danach wurde Benjamin Wallquist aufseiten der Wiener ausgeschlossen und Alexander Hofleitner (97.) machte mit dem verhängten Elfmeter alles klar. Im Amstetten-Dress avancierte Innenverteidiger Moritz Würdinger mit seinem Tor in der 36. Minute zum Matchwinner. Der Club, der aus sportlicher Sicht vergangene Saison abgestiegen wäre, hatte zuletzt mit einem 2:1 in Voitsberg einen erfolgreichen Start hingelegt.