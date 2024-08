Fliegende Unwetter-Profis kamen „Tornado“ ganz nah

Ideale Bedingungen im Flachland Niederösterreichs

Im Gegensatz zu Windhosen treten in Österreich im Durchschnitt Tornados aber nur viermal pro Jahr auf – am häufigsten kommen die Wolkenwalzen im Bereich des südöstlichen Österreichs bis hinauf ins Wald- und Weinviertel mit dem Boden in Kontakt, wie Experten von Geosphere Austria (vormals ZAMG) informieren. Dann wird es gefährlich: Erst im Juni letzen Jahres platzte unweit entfernt in Ziersdorf eine Windhose in die Vorbereitungen für ein Feuerwehrfest. Überraschend entwickelte sich jedoch ein Tornado, der eine mehr als 100 Meter breite Schneise zog, Telefonmasten knickte und Häuser stark beschädigte.