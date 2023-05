Tornado platzte in Vorbereitungen für Florianifest

Über ganze Landstriche zog der weithin sichtbare trichterförmige Wirbel einer Windhose und näherte sich mehr und mehr dem Boden. Das bedrohliche Himmelsereignis schlug am Samstag in Ziersdorf als Tornado mit voller Wucht am Boden ein. Die Feuerwehr war in ihrer Zentrale - sie bereiteten gerade alles für ein großes Fest vor.