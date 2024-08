Sturm Graz gegen TSV Hartberg – ab 17 Uhr LIVE

Der Bundesliga-Heimauftakt von Sturm Graz in der 2. Runde bringt auch das erste steirische Lokalduell in dieser Saison. Am Sonntag empfängt der Fußball-Meister in der Merkur Arena den TSV Hartberg – das Spiel ist restlos ausverkauft. Sturm will nach der 0:1-Niederlage in der Vorwoche bei Rapid den ersten Sieg einfahren, für Hartberg gilt nach einem 1:2 gegen den LASK das Gleiche. Die Statistik spricht klar für Sturm.