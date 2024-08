Erling Haaland ist Meister im „Raw Dogging“

Wie gut das Haaland kann, zeigt ein Video, in dem der Norweger ganz still im Manchester-City-Flieger zu sehen ist. Während seine Teamkollegen Musik hören, ein Nickerchen machen oder einen Film schauen, starrt der Stürmer ohne Wimpernzucken auf die Karte vor ihm. Bleibt dem Torjäger zu wünschen, dass er diese Ruhe und Konzentration auch in die anstehende Fußball-Saison mitnehmen kann.