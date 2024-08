Schreckmoment! TV-Mann beinahe von Speer getroffen

Was für ein Schreckmoment bei den Olympischen Spielen in Paris: In der Qualifikation für den Speerwurf-Bewerb hat der Ägypter Moustafa Mahmoud bei einem missglückten Versuch mit seinem Speer beinahe einen TV-Mitarbeiter getroffen! Kaum mehr als ein halber Meter machte letztlich den Unterschied zwischen Leben und Tod aus …