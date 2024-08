Starke Regenfälle forderten unsere Feuerwehren

Starke Regenfälle

Kurz, aber heftig: So beschreiben viele Florianis das, was sich gestern in den Abendstunden abgespielt hat. Erwischt hat es vor allem die Bezirke Liezen, Bruck an der Mur und teils Voitsberg. Vor allem die starken Regenfälle entpuppten sich als Problem. In Teilen des Bezirks Liezen wurden Straßen überschwemmt, Bäume stürzten um (etwa auf der A9 und der B 146) und Keller mussten ausgepumpt werden. Mehrere Stunden dauerte der Einsatz der Florianis.