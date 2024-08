64-Jähriger beim Obsternten tödlich verunglückt

Ein 64-Jähriger aus Prambachkirchen war am Dienstag in den Nachmittagsstunden zu Hause im Garten beschäftigt. Dabei stieg er über eine hölzerne Außenstiege bei einer Garage des Anwesens auf das Podest in etwa zwei Meter Höhe und wollte dort mit einer Zange Obst ernten. Dabei brach eine 90 Zentimeter hohe, hölzerne Brüstung, wodurch der Man zwei Meter in die Tiefe stürzte.