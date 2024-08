Brian Wade: Kalifornischer Make-Up-Monstermeister

Wer kennt diese Kultfilme nicht? „Das Ding aus einer anderen Welt“, „Terminator“, „Star Trek“, „Die Gremlins“ oder „Blade“. Sie alle leben von einzigartigen Kostümierungen und schier übermenschlichen Leistungen der Make-Up-Künstler. Zu den besten seiner Zunft zählt die Hollywood-Koryphäe Brian Wade, der bei allen genannten Filmen am Werk war und mittlerweile sogar zwei Oscar-Statuen auf seinem Regal stehen hat. Bekommen hat er sie für die Verwandlung von Christian Bale in Dick Cheney im US-Politfilm „Vice“ (2018) und Jennifer Chastains Transformation in Tammy Faye im Film „The Eyes Of Tammy Faye“. „Der stolzeste Moment meines Lebens war, als mein Name bei der Oscar-Verleihung über den Fernseher lief“, lacht Wade im „Krone“-Gespräch, „ich habe sofort meine Mutter angerufen. Sie war so stolz und begann zu weinen. Wenn man irgendwann in die Berufswelt eintritt, dann möchte man seine Eltern stolz machen. An diesem Tag hat sich für mich alles gefügt.“