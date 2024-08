Schrei der Erlösung! Pilz schon fast im Finale

Sie ballte die Faust, schrie sich die Erleichterung von der Seele und ließ sich fallen. Am dritten Boulder schaffte Jessica Pilz endlich das so wichtige, so ersehne Top, womöglich entscheidende 24,5 Punkte, um am Donnerstag im Vorstieg gute Chancen zu haben, um es ins Kombinations-Finale zu schaffen.