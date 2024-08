Schnapsidee oder Vision? Wasser sorgte für Jobs

Danach wurde die Quelle gefasst und eine Therme gegründet. Mit überaus positiven Auswirkungen auf Bad Erlach: Im Jahr 2000 hatte die Gemeinde 27 Arbeitsplätze zu bieten. Seither wurden mehr als 1000 Arbeitsplätze geschaffen. Schlüssel dafür war die Therme. Es gab aber auch eine Menge an Folgeprojekten. Eine Kinder-Reha-Einrichtung, das Projekt „Lebens.Med“, die Onkologie, ein Pflegeheim von Mater Salvatoris, ein Heizwerk in Schwarzau und ein Golfplatz – all diese Projekte sind in Folge der Errichtung der Therme entstanden.

Ein Buch zum Thermalprojekt