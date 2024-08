Ab 10 Uhr LIVE: Zieht Weißhaidinger in Finale ein?

Heute in der Diskus-Qualifikation ab 10.10 Uhr gilt es für ihn freilich, nicht genau, sondern möglichst weit zu werfen. Wobei das eigentlich Hand in Hand geht. Tüftler Högler berechnete akribisch, wohin und in welcher Höhe der Diskus geschleudert werden müsse, um weit zu fliegen: „Wenn kein Wind ist 36,8 Grad und 5 Grad nach rechts raus.“