Morddrohungen sorgen für Aufregung bei Olympia!

Anlehnung an Abendmahlsgemälde von Leonardo da Vinci?

Jolly war für die fulminante Eröffnungszeremonie weithin gelobt worden. Mehrere Szenen hatten aber auch Kritik in konservativen und rechtsextremen Kreisen ausgelöst. Besonders umstritten ist eine Darstellung eines Banketts griechischer Götter, das zugleich an das berühmte Abendmahlsgemälde von Leonardo da Vinci erinnert. Darin treten mehrere Drag Queens, ein weitgehend nackter, blau angemalter Sänger und die französische DJ Barbara Butch auf, die für die Rechte von lesbischen und übergewichtigen Frauen eintritt. Diese reichte ihrerseits angesichts von Hass-Kommentaren ebenfalls Klage ein.