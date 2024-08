Unvergesslicher Tag mit Hannes Reichelt und Scott

„Wir waren eine coole Runde“

Ein paar Selfies später kommt die Crew wieder beim Shuttle an, es geht zurück nach Kematen. „Ich hatte viel Zeit, um mit Hannes zu reden. Er war auch an uns interessiert und erkundigte sich etwa, was wir so in unserem Leben machen. Das war ein unvergesslicher Tag mit vielen coolen Momenten“, betont Johannes. Auch Stefanie ist zufrieden: „Wir waren eine coole Runde, haben uns gut unterhalten, und die E-Bikes waren mega.“