„Das haben wir bisher noch nie geschafft“

200 Damen vom Kaufhaus Quelle spielten große Rolle

Übrigens: Wie entstand eigentlich der Name „Schürzenjäger“? „Als wir noch zu dritt Musik machten, wurden wir von einer Wirtin in Mayrhofen eingeladen, am Nachmittag für 200 Damen vom Kaufhaus Quelle beim Kaffeekränzchen zu spielen. Das war so lustig, dass sie uns auch für einen Auftritt am Abend im Nachtlokal engagiert hat. Dort stand ein Plakat: ,Heute spielen die Schürzenjäger’. Wir fragten die Wirtin, wer das sei. Sie antwortete: ,Natürlich ihr! Ich habe heute gesehen, wie ihr gespielt habt. Ihr seid wahre Schürzenjäger.’ Und den Namen haben wir behalten – bis heute“, lacht Eberharter sen.