„Es ist eine Katastrophe, wir haben nichts mehr“

Ganzes Leben in dem Haus verbracht

Nur fünf Minuten nach der Alarmierung war die Feuerwehr vor Ort, doch da brannte das Haus bereits lichterloh. Das Feuer hatte sich in dem alten Holzhaus vom Erdgeschoss bis zum Dachboden ausgebreitet. „Das Haus wurde 1962 von meinen Eltern gebaut. Ich bin dort aufgewachsen, wohne schon mein ganzes Leben dort. Mein Sohn lebte mit seiner Frau und Kind im ersten Stock. Jetzt haben wir nur mehr das, war wir an diesem Tag am Leib hatten“, so Johannes E.