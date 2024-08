Sunset-Tasting an den schönsten Weinviertler Orten

Sonnenuntergang ganz nach jederlei Geschmack

Der Gipfel ist in der sanft-hügeligen Region aber noch lange nicht erreicht: Die Verantwortlichen kurbeln das Gäste-Geschäft laufend mit neuen Aktionen an. Motto: Wer es einmal erlebt hat, der kommt sicherlich wieder! Ein Beispiel eines erfolgenden Angebotes – fast ein „Selbstläufer“: Eigentlich als Testaktion eingeführt, finden heuer regelmäßig „Sunset-Tastings“ statt. Dabei führen ausgewählte Winzer ihre Gäste zu ihren Lieblingsplätzen. Sie wissen ja genau, wo die Geheimplätze in ihrer Region liegen.