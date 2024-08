Bucher über 100 m Delfin als Semifinal-Zehnter out

„Irgendwie schließt sich ein Kreis!“

Lena Kreundl war in den Vorläufen über 200 m Lagen als 24. ausgeschieden. Die Oberösterreicherin kam auf 2:15,04 Minuten, 3,08 Sekunden fehlten auf das Semifinale. Zufrieden war sie nicht. „Ich weiß nicht, was auf dem letzten 50er passiert ist.“ Dann kamen die Tränen. „Ich bin in das Rennen gegangen, dass es vielleicht das letzte ist. Ich weiß nicht ob und wie es weitergeht“, sagte die 26-Jährige. „Ich habe mein Appartement in der Schweiz vor zwei Wochen ausgeräumt. Es ist alles sehr emotional gerade.“ 2012 habe sie mit der Kurzbahn-EM in Chartres und so auch in Frankreich ihr internationales Debüt gegeben. „Irgendwie schließt sich ein Kreis.“