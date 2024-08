Wie brenzlig ist die Lage im Nahen Osten?

Dennoch sei die Hoffnung für die israelischen Geiseln im Gazastreifen größer, denn je, schätzt Hauenstein die Lage ein. „So seltsam das klingen mag.“ Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe mit den getöteten Hamas-Anführern jetzt große Erfolge zu verbuchen. „Wenn er möglicherweise Yahya Sinwar (Anm. d. Red.: er gilt als Führer der Hamas im Gazastreifen und soll sich noch immer dort aufhalten) erwischt, kann er den Krieg für beendet erklären. Also das ist eine These, aber es ist durchaus möglich“, so Hauenstein.