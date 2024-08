Kein Händewaschen am Klo als Paris-Vorbereitung

In den vergangenen Wochen waren zu hohe Anteile an Escherichia coli (E. coli) und Intestinalen Enterokokken (Darmbakterien, die mit Fäkalien ins Wasser gelangen) in der Seine gemessen worden, der Triathlon war ursprünglich für Dienstag angesetzt, wurde aufgrund schlechter Werte allerdings um einen Tag verschoben. Rider beendete den Bewerb auf Rang 29, sechs Plätze hinter dem Österreicher Alois Knabl.