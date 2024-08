Morgan Freeman bringt Herzensprojekt Österreich

Oscar-Star mit Blues und klassischer Musik am Wolfgangsee: Während Kiefer Sutherland in Graz auftrat, bereitet sich Oscarpreisträger Morgan Freeman auf einen großen Auftritt in Oberösterreich vor. Am 30. August kommt er mit seiner Partnerin Linda Keena und seinem Herzensprojekt „The Symphonic Blues Experience“ in die Scalaria am Wolfgangsee.