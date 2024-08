Oschmautz im Wildwasser-Slalom im Kajak-Finale!

Der Kärntner belegte in Vaires-sur-Marne bei Paris unter 20 Semifinalisten Rang vier, nur zwei weitere Aktive blieben wie er ohne Strafsekunden. Der 25-Jährige bewältigte den Kurs in 91,83 Sek., der Brite Joseph Clarke war in 89,51 Sek. Schnellster. Um eine Medaille geht es für Oschmautz, den Vierten von Tokio 2021, im Finale ab 17.30 Uhr.