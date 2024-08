„Kein Talent“, „faul“ – Biles teilt nach Gold aus

Skinner kämpfte einst mit Biles um Medaillen. Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio trat sie zurück. Vor den Sommerspielen in Paris kritisierte sie die US-Turnerinnen öffentlich in einem YouTube-Video. „Abgesehen von Simone habe ich das Gefühl, dass das Talent und die Tiefe einfach nicht mehr das sind, was sie einmal waren.“ Viele Mädchen würden „nicht mehr so hart arbeiten“, so Skinner weiter: „Die Mädchen haben einfach nicht die richtige Arbeitsmoral.“