Software statt Kugeln: So läuft neue CL-Auslosung

Weil künftig 36 Vereine an der Königsklasse teilnehmen und jeder Club in der Ligaphase (früher Gruppenphase) acht statt wie bisher sechs Spiele absolviert, würde das alte Format mit der feierlichen Ziehung von Kugeln zu einer „unerträglich langen Auslosung“ führen, teilte der Kontinentalverband am Mittwoch mit.