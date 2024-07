Hamas-Anführer getötet ++ Nordkoreanische Panzer

Ismail Hanija, der politische Anführer der Hamas wurde am Mittwoch in Teheran getötet. Und: Seit Monaten unterstützt Nordkorea Russlands Angriff auf die Ukraine mit Artilleriegranaten und Raketen. Jetzt sorgt eine Aufklärungsdrohne für Aufsehen. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 31. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.