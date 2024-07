Wolffhardt fehlen drei Sekunden aufs Finale

Fehler kostet viel Zeit

Wolffhardt erwischte an der Schlüsselstelle des Kurses ein Tor nicht gut, dieser Fehler kostete die 30-Jährige viel Zeit. Die Finalchance war damit dahin, 3,2 Sekunden fehlten auf Rang zwölf. Felix Oschmautz bestreitet am Donnerstag das Halbfinale im Kajak-Einer und peilt da den Einzug in die Medaillenentscheidung an.