Dieses Talent verlängert bei Sturm langfristig

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Leons Potenzial ist unbestritten, er hat als 16-Jähriger erstmals mit den Profis trainiert und schon eine gute Entwicklung genommen. Am Ende der abgelaufenen konnte er in der zweiten Liga richtig aufzeigen. Nun gilt es, seine Leistungen auf hohem Niveau zu stabilisieren, dann bin ich überzeugt, dass die Sturm-Fans noch sehr viel Freude mit Leon haben werden. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei Sturm mit weiteren Einsätzen in der 2. Liga, in der UEFA Youth League und mit der Perspektive Bundesliga am besten weiterentwickeln kann.“