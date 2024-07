Altenhuber/Tiefenthaler verpassen Finaleinzug

20 Sekunden fehlen auf das Finale

Österreichs Ruderinnen, die sich am Montag über den Hoffnungslauf für das Semifinale qualifiziert hatten, verloren bereits am ersten Kilometer den Anschluss an die besten vier Boote. Der Abstand auf das Spitzen-Quartett wuchs bis zum Ziel kontinuierlich an, auf den Finaleinzug fehlten letztlich knapp 20 Sekunden. Das tunesische Duo konnte immerhin klar auf Distanz gehalten werden.