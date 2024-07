Tag zum Vergessen für unsere Segler

Rückstand ist aufholbar

Bildstein/Hussl fehlen auf das Medal Race der besten zehn Boote derzeit 13 Punkte, diese sind in den drei Rennen am Mittwoch aufholbar. „Wir brauchen morgen gute Starts, dann ist viel möglich. Wir werden versuchen, den Druck rauszunehmen und unsere Entscheidungen am Start klar und entschlossen durchzuziehen“, erklärte Vorschoter Hussl. Und Bildstein fügte an: „Auch wenn wir nicht als Favoriten hierhergekommen sind, wissen wir einfach, dass wir gute Segler sind und es wäre schön, wenn wir das noch zeigen könnten.“