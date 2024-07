Ein schwerer Schlag für Österreichs Eishockey

Denn die Alps Hockey League, die für viele junge Cracks ein wichtiger Zwischenschritt ist, zerfällt langsam in ihre Einzelteile. Kurzfristig zogen die Steel Wings Linz am Dienstag ihre Nennung zurück. „Ich bin schockiert und enttäuscht, sie hatten eine gute Qualität und haben Spieler weiterentwickelt“, war Zell-Geschäftsführer Patrick Schwarz überrascht. Genauso wie Bulls-Manager Heli Schlögl: „Es ist sehr schade und vor allem für die Spieler nicht einfach.“ Die Stahlstädter sind der vierte Klub, der in diesem Jahr aus der Liga aussteigt. Wie so oft wurden die Kosten zu hoch.