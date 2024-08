Die Superstars kommen wieder nach Graz!

Zudem gibt es im Rahmen des diesjährigen Trainingslagers des Weltklubs eine Premiere: Erstmals veranstaltet Kiel – in Zusammenarbeit mit dem steirischen Verband – ein dreitägiges Camp für Kinder von 10 bis 14 Jahre. „Kiel hat eine eigene Agentur, die jährlich an die 150 Camps für Kids in ganz Europa veranstaltet. Zwei Top-Trainer des Klubs werden in Graz mit dem Nachwuchs arbeiten“, erklärt Peißl, der nicht nur die Kiel-Stars begrüßen darf. Auch Marc Weinstock, seines Zeichens Aufsichtsratsvorsitzender des viermaligen Champions-League-Siegers, reist nach Graz, um sich ein Bild zu machen.