Stiggers starker Kampf bleibt medaillenlos

Auch im zweiten Radsport-Frauenbewerb der Olympischen Spiele in Paris haben sich die österreichischen Medaillenhoffnungen nicht erfüllt. Laura Stigger fuhr am Sonntag im Cross-Country-Rennen der Mountainbikerinnen auf Platz sechs. Ihre Tiroler Landsfrau Mona Mitterwallner landete lediglich an der 18. Stelle. Den Sieg sicherte sich überlegen Topfavoritin Pauline Ferrand-Prevot aus Frankreich.