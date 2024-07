Mutter und Tochter auf Autobahn schwer verletzt

Horrorunfall einer deutschen Familie am Weg Richtung Süden! Die 51-jährige Mutter fuhr am Morgen auf den Fuß einer Leitschiene auf, sodass sich das Auto überschlug und am Dach gegen eine Wand krachte. Mutter und Tochter wurden schwer verletzt, auch der Vater blieb nicht unversehrt.