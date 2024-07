Spanien und Japan bereits im Viertelfinale

Die Männer-Nationalteams von Mitfavorit Spanien sowie Japan haben beim olympischen Fußball-Turnier in Frankreich bereits das Viertelfinale erreicht. Die Spanier um Barcelona-Jungstar Fermin Lopez besiegten die Dominikanische Republik 3:1 und sind mit sechs Punkten nach zwei Partien fix in den Top 2 in Gruppe C. Das gleiche gilt für die Japaner in Pool D nach einem 1:0-Erfolg über Mali.