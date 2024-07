Austria Salzburg geht in Runde eins baden

Nach etwas mehr als zwanzig Minuten gingen die Gäste aus Innsbruck in Führung. Bei einem abgefälschten Freistoß sah Schlussmann Manuel Kalman unglücklich aus – 0:1. Die Violetten, die über 90 Minuten spielbestimmend waren, eine Vielzahl an Chancen hatten und zweimal nur Aluminium trafen, kamen in Minute 29 durch einen Kopfball von Kapitän Rene Zia zum Ausgleich.