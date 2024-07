Muss Hamsterwiese bald einer Betonwüste weichen?

96 Hektar Grünfläche mit seltenen Pflanzen, Eisvögel schwirren in der Luft und vor allem der Untergrund hat es in sich: In Gerasdorf im Weinviertel buddelte eine Feldhamster-Population ihr weit verzweigtes Zuhause. Naturschützer geben den Widerstand gegen das Vorhaben eines Investors nicht auf, der dort Lagerhallen errichten will.