„Am Krankenbett werden manche Eltern geläutert“

Impfung auch für Schwangere empfohlen

„Wir empfehlen auch werdenden Müttern, sich im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft impfen zu lassen“, so Biebl, „denn so können sie ihrem Baby den nötigen Nestschutz bis zur Impfung ab der achten Lebenswoche mitgeben“. Bei vielen impfkritischen Eltern käme erst am Bett ihrer kranken Kinder die Läuterung. Ärgert das die Ärztin? „Wir therapieren nicht die Eltern, sondern tun alles für das Kind. Natürlich versuchen wir, zur Impfung zu animieren“.