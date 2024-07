Parole für das Hitze-Wochenende: „Ab ins Wasser!“

Strandidylle an der Donau

Bleibt noch die Donau, die sich als kühlendes Wasserband quer durch Niederösterreich zieht: Nahezu südländisches Flair kann man am Natursandstrand in Luberegg bei Emmersdorf genießen. Auch in Rossatz-Arnsdorf findet man Strandidylle am Donaustrom.