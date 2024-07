80-Jährige steht nach Unwettern vor dem Nichts

Vielleicht war es ein Lebenswunsch der Seniorin, einmal im Hubschrauber mitzufliegen – unter diesen Umständen jedoch keinesfalls. „Die Oma und meine Schwester mussten in der Nacht auf 17. Juli vom Erdgeschoß in den ersten Stock flüchten, konnten sich gerade noch retten“, schildert die Obersteirerin Fiona F. die dramatischen Momente, „weil unten das Wasser nur so herein schoss“. Weil das Unwetter so massiv war, konnte auch niemand der Einsatzkräfte zu den Eingeschlossenen vordringen, die 80-Jährige und die junge Frau mussten auf dem Luftweg gerettet werden.