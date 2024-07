Elite der Einsatzkräfte steht für Festspiele parat

Am Salzburger Airport sieht man sich nicht in Gefahr, in eine ähnliche Situation zu gelangen. „Grundsätzlich sind wir mit den bestehenden Sicherheitsmaßnahmen gut gerüstet. Wir stimmen uns hier laufend mit der Exekutive ab und arbeiten eng zusammen“, sagt Susanne Buchebner vom Salzburger Flughafen. Neben lückenloser Videoüberwachung wird das Airportgelände zusätzlich regelmäßig von Streifenwagen abgefahren. So will man im Fall der Fälle schnellstmöglich vor Ort sein.