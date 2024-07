Minister Rauch baut Ernährungspyramide um

Wir haben es selbst in der Hand

„Die Zeichen sind eindeutig! Der Grundstein für unsere Gesundheit wird in der eigenen Küche gelegt. Beim Fleischkonsum sollte man in hochwertige Produkte unserer österreichischen Bauern investieren. Ja, das hat seinen Preis, aber es sollte eben auch nicht täglich am Teller landen!“, so Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner.