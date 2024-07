Mann zwischen Baum und Gartenzaun eingequetscht

Am späten Vormittag wollte ein Gartenbesitzer in Perchtoldsdorf einen Baum stutzen. Dazu kletterte der Mann auf eine Leiter und werkte in drei Metern Höhe am Stamm – bis dieser plötzlich nachgab! Schwer verletzt wurde der Hobbygärtner zwischen dem Baum und dem Gartenzaun eingeklemmt.