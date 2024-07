Putzfrau stahl Bargeld, Schmuck und Goldmünzen

Die 51-Jährige aus dem Kosovo war in mehreren Haushalten im Bezirk Graz-Umgebung als Reinigungskraft aktiv. Immer wieder lebte sie dabei offenbar auch ihre kriminelle Ader aus und ließ Bargeld, Schmuck und Goldmünzen mitgehen. Am 8. Juli wurde sie in Fernitz-Mellach beim Aufbrechen einer Handkasse ertappt und schließlich festgenommen.

Zehntausende Euro Schaden

Wie Ermittlungen der Polizei ergaben, dürfte die Frau die gestohlenen Wertgegenstände bei Goldankäufern in Graz zum Verkauf angeboten haben. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Zehntausend Euro.