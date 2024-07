K-Pop-Sängerin Lisa neue Markenbotschafterin

Der Song und das offizielle Musikvideo bescherten Lisa weltweit einen sensationellen Erfolg. „Rockstar“ eroberte nach der Veröffentlichung die Spitze der Charts, darunter Platz 1 der Billboards Global Ex, Platz 1 der US Charts, Platz 1 der YouTube Global Weekly Chart, Platz 4 der Billboards Global 200 und ein Top 10 Debüt in den Spotify Global Daily Charts.