Tiroler (41) starb nach Unfall beim Baumfällen

Die beiden Einheimischen waren am Dienstag ab 7 Uhr im Achenwald im Gemeindegebiet von Achenkirch - getrennt jedoch in Sichtweite voneinander - mit Forstarbeiten beschäftigt. Gegen 11.30 Uhr bemerkte der 59-Jährige, dass sein Arbeitskollege, der kurz vorher noch damit beschäftigt war, einen Keil aus einem Baumstamm zu schneiden, eingeklemmt unter einem Baumstamm am Rücken lag.