So steirisch sind unsere olympischen Radfahrer

Vorbereitung in Schladming

Mit Felix Großschartner hat die Steiermark auch einen Berg-Spezialisten in Paris vor Ort – 2024 verhalf er ja Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar zum Gesamtsieg bei der Giro d’Italia. Der 30-jährige, in Wels geborene Profi ist in der Grünen Mark fest verwurzelt. Sein Vater ist Steirer. Zwar hat Felix eine Wohnung in Linz, doch sein Haus hat er in der Umgebung von Schladming gebaut. Und auch seine finale Vorbereitung auf die Olympischen Spiele absolvierte der UAE Team Emirates-Fahrer in der Gegend um die Planai.