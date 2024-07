Bei Pilzsuche in Bachbett gestürzt: Frau (74) tot!

In einem Waldgebiet in Oberhofen (Bezirk Innsbruck-Land) hatte sich die 74-jährige Pensionistin am Montagnachmittag auf Pilzsuche begeben. „Aus bisher unbekannter Ursache stürzte die Frau etwa 15 Meter im steilen Gelände ab und blieb am Rücken in einem Bachbett liegen“, so die Polizei.