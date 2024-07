Bezahlkarte für Asylwerber soll 2025 starten

Eine Art Bankomatkarte, mit der Asylwerber Dinge des täglichen Bedarfs einkaufen können, aber kaum mehr Bargeld abheben können. Was in Nieder- und Oberösterreich bereits getestet wird, soll bald auch in Salzburg kommen. Seit Anfang Juli läuft in Oberösterreich ein Test, bei dem auch das Innenministerium mit an Bord ist. „Wir sind derzeit in Gesprächen, dass wir uns bei diesem System mit anhängen können“, berichtet FPÖ-Soziallandesrat Christian Pewny.