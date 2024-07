Olympische Spiele trafen einst per Zug im Land ein

Belächelt von seinen Kritikern, benötigte der Siegeszug des modernen olympischen Gedankens Zeit. In Salzburg kam er 1919 erstmals an. Österreichs erster (und bis Anna Kiesenhofer 2021 auch einziger) Rad-Olympiasieger, der gebürtige Westfale Adolf Schmal, reiste im Urlaub per Zug durch Salzburg. Am Hauptbahnhof kam er im Zuge eines Tumults zu Fall und verstarb.